Bűncselekmény

Letartóztattak két, vesztegetéssel gyanúsított ártándi határrendészt

Letartóztatták azt a két rendőrt, akik ellen előnyért hivatali kötelességét megszegve elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt nyomoz a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség - közölte a Központi Nyomozó Ügyészség kedden az MTI-vel.



A korrupciós bűncselekmények miatt elrendelt nyomozásában a regionális nyomozó ügyészség szeptember 19-én, több helyszínen - az ártándi közúti határátkelőhelyen és a nagykereki autópálya-határátkelőhelyen - tartott bűnügyi akciót a Terrorelhárítási Központ, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatal munkatársaival együttműködve - írták.



A megalapozott gyanú lényege szerint 2022 októberében a két határrendész az ártándi határátkelőn látott el útlevélkezelői szolgálatot, amikor 23 óra körül kilépésre jelentkezett egy német honosságú tehergépkocsi.



A sofőr átadta a határrendésznek a kiléptetéshez szükséges iratokat. A határrendész félreállította a tehergépkocsit, és közölte, hogy a gépjármű irataival kapcsolatban annyi hiányosságot észlelt, amiért körülbelül négyezer eurónyi bírságot kellene fizetni, majd felvetette, hogy "meg lehetne oldani ezerötszáz euróval" is.



Az átlépésre jelentkező személyek vitatták, hogy a járművel és az átlépéssel kapcsolatban bármilyen szabálytalanság lenne, így fizetni nem akartak, közölték, hogy csak 500 eurójuk van - amivel a határrendész megelégedett volna -, de kezdetben ezt sem akarták átadni.



Az ügyészség közleménye szerint a határrendész többször elmondta, hogy kollégájával csak akkor engedélyezik a Romániába történő átkelést, ha fizetnek, majd intézkedés nélkül váratták őket.



Mintegy két óra elteltével a két személy - annak ellenére, hogy a visszatartásuknak, és a bírság kiszabásának nem volt jogalapja - átadott a határrendésznek háromszáz eurót és hetvenezer forintot, majd miután ezt a hivatalos személy kevesellte, további kétszáz lejt is. A határrendészek ezután átengedték a tehergépkocsit a határon, de a meghatározott átléptetési adatokat nem rögzítették a nyilvántartásban.



Az ügyészség elrendelte a két elkövető őrizetét, gyanúsítottként hallgatta ki őket, majd sikeresen indítványozta letartóztatásukat. A Debreceni Törvényszék Katonai Tanácsának végzése ellen a terheltek és védőik fellebbezést jelentettek be - zárul az ügyészség közleménye.