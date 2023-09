Erőszak

Esztergomi robbantás - KNYF: a robbantó szándéka kétséget kizáróan az intézkedő rendőrök életének kioltására irányult

Az esztergomi robbantás elkövetője az eddig beszerzett adatok szerint olyan, Magyarországon engedély nélkül nem beszerezhető, nagy mennyiségű vegyi anyagot tárolt légmentesen az ingatlanban, amely szobahőmérsékletű levegőn illékonnyá válik és nagy erejű robbanás előidézésére alkalmas - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) közleményben az MTI-vel.



A robbantó szándéka kétséget kizáróan az intézkedő rendőrök életének kioltására irányult - írta az ügyészség.



Az elkövetést követően rövid idő elteltével megkezdett szemlét - a nyomozó ügyészség felkérésére - a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Műveleti Szolgálatának Bűnügyi Technikai Főosztálya nagy erőkkel, szakértők és tűzvizsgáló szaktanácsadó bevonásával folyamatosan végezte, több napig tartó megfeszített munkával.



Az ügyészség közlése szerint a szemle megállapította, hogy az elkövető egy 38 méter hosszú alagutat épített magának a házból kiindulva, amely a robbanás ellenére épségben maradt.



Az eddig beszerzett adatok szerint az elkövető olyan, Magyarországon engedély nélkül nem beszerezhető, nagy mennyiségű vegyi anyagot tárolt légmentesen az ingatlanban, amely szobahőmérsékletű levegőn illékonnyá válik és nagy erejű robbanás előidézésére alkalmas. Az elkövető a rendőrségi akció idején a vegyi anyagot tartalmazó tartályt felnyitotta - nem kizárhatóan szándékosan a nagyobb robbanás érdekében felborította -, majd a cseppfolyós anyag a levegővel keveredett.



A rendelkezésre álló adatok alapján az is megállapítható, hogy a férfi gázmaszkot viselt a házban, amelyet csak akkor vett le, amikor az épületből kilépve a rendőrökkel tárgyalt. A férfi a gázmaszkot a robbanáskor is viselte.



Az elkövető szándéka kétséget kizáróan az intézkedő rendőrök életének kioltására irányult - olvasható az ügyészségi közlésben.



A Központi Nyomozó Főügyészség a bűncselekmény mielőbbi teljes körű kivizsgálása érdekében továbbra is haladéktalanul hajtja végre a szükséges eljárási cselekményeket. A helyszínen jelenleg is nyomozati cselekmények folynak.



A nyomozó ügyészség több hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt indított nyomozást az ügyben.



A szerda este történt esztergomi robbantásban egy rendőr életét vesztette, nyolc rendőr és három tűzoltó megsérült.