'Halállistát' is készített a 16 éves fiú, aki meg akarta ölni osztálytársát

A fiú az ismerőseinek kivégzést bemutató, iszlám állammal kapcsolatos videókat is mutogatott, majd azt mondta, hogy ugyanazt akarja megcsinálni zsidó, feketebőrű, "húzott szemű" és roma származású emberekkel.

Emberölés előkészületének bűntette miatt vádat emelt a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség egy 16 éves fiú ellen, aki tavaly ősszel egyik osztálytársa megölésére készült - közölte a vádhatóság hétfőn az MTI-vel.



A vádirat szerint a középiskolás fiú különös érdeklődést mutatott a II. világháború, azon belül is Hitler és a nácizmus eszméi iránt. 2022 szeptemberében vásárolt egy nyolc centiméter pengehosszúságú zsebkést, mindkét oldalán horogkereszttel.



A fiú az ismerőseinek kivégzést bemutató, iszlám állammal kapcsolatos videókat is mutogatott, majd azt mondta, hogy ugyanazt akarja megcsinálni zsidó, feketebőrű, "húzott szemű" és roma származású emberekkel. Készített egy "halállistát" is egy iskolai mészárláshoz, ezen tanárai, osztálytársai, köztük annak az osztálytársának a neve szerepelt, akivel korábban konfliktusba került amiatt, mert az arra kérte, hogy ne tegyen rasszista kijelentéseket.



A cselekménye előtti napon, 2022 októberében a fiú, miután az osztályfőnöke egy sorozatgyilkosos történetről beszélt, kijelentette egy osztálytársa előtt, hogy ő is sorozatgyilkos lesz.



Másnap egy nemzetközi szélsőjobboldali, neonáci internetes csatornán angol nyelven kijelentette, hogy a következő nap megöli antirasszista osztálytársát Magyarországon, és erről megpróbál fényképeket és videót is készíteni.



A bűncselekmény végül nem történt meg, mert a rendőrség a középiskolást még aznap éjjel őrizetbe vette.