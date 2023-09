Erőszak

M1: robbantás történt Esztergomban, egy rendőr meghalt, többen megsérültek

Az M1 értesülései szerint egy rendőr és az elkövető is meghalt egy robbantásban Esztergom külterületén szerdán.



Az M1 aktuális csatorna késő esti híradójában elhangzott, a helyszínen továbbra is tart a rendőrségi akció, a robbantás helyszínét a rendőrség hermetikusan lezárta. A robbantással kapcsolatban hivatalosan megerősített információk továbbra sincsenek, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivőjének ígérete szerint hamarosan hivatalos közleményt adnak ki.



A közmédia értesülései szerint egy rendőr meghalt, miközben intézkedtek egy családi háznál, ahol egy - a nap folyamán folyamatosan robbantással fenyegetőző - zavart férfi felrobbantott egy ismeretlen tárgyat, feltehetőleg egy gázpalackot - hangzott el a híradóban. Az ügyészség vizsgálatot indított az ügyben: hivatalos személy elleni erőszak minősített esete miatt.



A közmédia tudósítója az M1 aktuális csatornán elmondta, hogy a robbantás Esztergom nem túl sűrűn lakott részén történt szerda délután és sajtóhírek szerint egy gázpalackot robbantott fel úgy, hogy annak környékét előtte benzinnel fellocsolta - tette hozzá az M1 tudósítója.



A közmédia értesülései szerint a helyszínre nagy erőkkel vonult ki a rendőrség és a katasztrófavédelem is.



A közmédia munkatársa több szirénázó mentőautót is látott a helyszínen, és elmondta, hogy a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai senkit sem engednek a helyszín közelébe.



Az esztergomi kórházban ágyakat tettek szabaddá, orvosokat hívtak be, az MTI tudósítója a helyszínről azt közölte, a robbantás környékét 300 méteres körzetben lezárták.



A robbantás során 6-7 ember sérült meg súlyosan. Az M1 tudósítója úgy értesült, hogy a robbantásban maga a robbantó is meghalt.



Információk szerint a környéken élők további robbantásoktól tartanak, de az M1 tudósítója elmondta - tekintettel arra, hogy a katasztrófavédelem nagy erőkkel van jelen - ettől nem kell tartani.



Információk szerint Pintér Sándor belügyminiszter a kormánypártok kihelyezett frakcióüléséről a robbantás helyszínére érkezett.



Az Origo.hu arról írt, hogy a robbantásnak nincs köze a Fidesz-frakcióüléshez, onnan négy kilométerre történt.