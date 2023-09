Bűncselekmény

Iskolaőrre támadt egy nő, felfüggesztett börtönre ítélték

A bíróság 1 év - végrehajtásában 2 évre felfüggesztett - börtönre ítélt egy 27 éves nőt, aki a vele szemben intézkedő iskolaőrre támadt, miután megzavart egy tanítási órát és indulatosan viselkedett egy tanárral - közölte a Fővárosi Főügyészség kedden az MTI-vel.



A közlemény szerint az eset az egyik IX. kerületi általános iskolában történt. A nő szeptember 11-én reggel - a becsengetést követően, előzetes időpontegyeztetés nélkül - azzal a céllal ment be az intézménybe, hogy a gyermeke osztályfőnökével beszéljen.



A szülőt a portás felszólította, hogy álljon meg, ő azonban ezt figyelmen kívül hagyta.



Ekkor az intézmény formaruhát viselő iskolaőre, egy nő, többször felhívta a szülőt arra, hogy hagyja el az épületet, mivel tanítási idő van. A nő ennek ellenére kopogás nélkül bement a fia osztálytermébe, majd a tanári asztalnál álló osztályfőnököt emelt hangon, indulatosan kérdőre vonta.



Időközben az iskolaőr is a terembe ért és közölte a szülővel, ha nem működik együtt, ki fogja vezetni. A vádlott továbbra is kiabált és közölte, hogy a sértett nem érhet hozzá, mire az iskolaőr azzal, hogy ilyen viselkedésnek nincs helye a tanteremben a gyerekek előtt, megfogta a szülő karját.



A nő kirántotta a fogásból a kezét és két kézzel ellökte magától az iskolaőrt, aki ennek következtében a tanári asztalnak esett és a rajta lévő úgynevezett taktikai öv a földre esett. Ezt követően a sértett értesítette a rendőrséget - írták.



A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy az iskolaőr a Büntető törvénykönyv szerint közfeladatot ellátó személy.



A bíróság - jogerős ítéletében - közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettében mondta ki bűnösnek a nőt - olvasható a közleményben.