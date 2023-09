Bűnügy

Barátnőjét prostitúcióra kényszerítő férfit vett őrizetbe a rendőrség

Zsarolás, kitartottság, kapcsolati erőszak, könnyű testi sértés és személyi szabadság megsértése gyanúja miatt folytat eljárást a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság egy 27 éves helyi férfival szemben - közölte pénteken a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.



Azt írták, hogy a gyanúsított - keddi elfogásáig - Kazincbarcika, Veres dűlőben több ott élőt megfenyegetett, bántalmazott. Továbbá prostitúcióra kényszerítette az akkor még 17 éves barátnőjét, akit bántalmazott, illetve személyi szabadságában korlátozta.



A férfi barátnője családját is terror alatt tartotta. A családot először fenyegetésekkel arra kényszerítette, hogy eredeti lakhelyüket feladva költözzenek egy rosszabb állapotú házba, majd ő az otthonukba költözött.



Ezt követően a gyanúsított a családot egy másik, még rosszabb állapotú ingatlanba "költöztette", sőt, a romos házért még bérleti díjat is felszámolt. Mindezeken túlmenően az őrizetbe vett férfi a Veres dűlőben élőket félelemben tartotta, és másokat is bántalmazott.



A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság a bűncselekmények elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit őrizetbe vette, és előterjesztést tett letartóztatására is - olvasható a police.hu-n.