BRFK: augusztusban 44 ellenőrzést tartottak a rendőrök Budapest útjain

Forrás: police.hu

A rendőrök augusztusban 44 alkalommal tartottak ellenőrzést a főváros útjain a balesetek, az illegális gyorsulások, "driftelések" és engedély nélküli jármű-átalakítások megelőzése, megszakítása és szankcionálása érdekében - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerdán a police.hu oldalon.



A közlemény szerint egy hónap alatt 654 esetben kellett intézkedniük, ezek közül 636 alkalommal észleltek sebességtúllépést.



A rendőrök 161 helyszíni és 41 közigazgatási bírságot szabtak ki, 2 szabálysértési feljelentést és 3 közigazgatási jegyzőkönyvet vettek fel. A sebességtúllépésekről 429 leállítás nélküli felvétel készült - írták.



Az ellenőrzések a gépjárművek engedély nélküli átalakítására is kiterjedtek, az azokkal összefüggő szabálytalanságok miatt 2 szabálysértési feljelentést tettek, illetve egy járműnek a forgalmi engedélyét is bevonták a helyszínen.



A rendőrök ittasság gyanúja miatt 15, míg bódultság gyanúja miatt 5 vezetőt állítottak elő, továbbá 23 embert mintavételre vittek.



Körözés miatt négy embert fogtak el, valamint 26 esetben éltek büntetőfeljelentéssel.



Közölték azt is, hogy "zéró toleranciával léptek fel a közlekedés biztonságát veszélyeztető magatartások ellen, így a közlekedők egyéb természetű szabályszegései miatt". Például hiányos világítás, vezetés közben kézben tartott mobiltelefon használata, lejárt műszaki érvényesség, illetve biztonsági öv használatának elmulasztása miatt további 105 helyszíni bírságot és 196 közigazgatási bírságot szabtak ki, 64 szabálysértési feljelentést és 5 közigazgatási jegyzőkönyvet töltöttek ki - írták a közleményben.