Bűnügy

Vádat emeltek egy 30 milliós rablás ügyében

Jelentős értékre elkövetett rablás miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség négy férfi ellen, aki 2020 decemberében egy cégvezetőt rabolt ki I. kerületi otthonánál, több mint 30 millió forintot erőszakkal megszerezve.



A főügyészség az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írta: a sértett a munkavállalók esedékes bérét vitte, amikor ketten rátámadtak, bántalmazták, gázspray-vel lefújták. A rablók további két társa a menekülésben segített, a zsákmányból pedig ötödik társuk, a tippadó is részesült.



A vádirat szerint a vádlottak egyike - a felbujtással vádolt férfi - korábban a budapesti székhelyű cég vidéki irodájában dolgozott, ott szerzett tudomást arról, hogy a cég ügyvezetői a munkabéreket rendszerint készpénzben fizették ki. A cégvezetők a nagy összegű készpénzt ilyenkor már előző este hazavitték, majd másnap korán reggel szállították és szétosztották a munkavállalók között. A vádlott ezt az információt, egyúttal a rablás tervét 2020 nyarán vetette fel egy ismerősének, későbbi vádlott-társának azzal, hogy a tippadásért, illetve a további hasznos információkért cserébe 2-3 millió forintot kér majd a rabolt pénzből. A vádlott-társ ezt követően beavatta további három társukat is - mindannyian vállalták, hogy részt vesznek a rablásban.



Az elkövetés részleteinek megtervezésénél az elkövetők feltérképezték az ügyvezetők közlekedési útvonalait, a pénzszállítások lebonyolítását, emellett a munkahelyüknél, lakóhelyüknél is megfigyelték, illetve követték őket, ennek érdekében nyomkövető eszközt is elhelyeztek az ügyvezetők gépkocsiján - közölte az ügyészség.



Amikor a sértett a rablás napján, 2020. december 10-én kilépett a ház kapuján, kezében a mintegy 42 millió forint készpénzt tartalmazó műanyag ládával, a két támadó rátámadt, egyikük azonnal megütötte, majd a földre került férfit gázspray-vel arcon fújta, és még a földön is bántalmazta. A rablók ezután magunkhoz ragadták a készpénz nagy részét, több mint 30 millió forintot és egy laptopot, azzal a közelben parkoló tehergépkocsihoz futottak és az abban várakozó harmadik társukkal együtt elhajtottak. A vádlottak ezután Biatorbágyon - ahol negyedik társuk várta őket - autót cseréltek, a zsákmányolt pénzt pedig elosztották egymás között.



Négy férfival - köztük a tippadó felbujtóval, az egyik végrehajtóval, valamint a két sofőrrel mint bűnsegéddel - szemben a Fővárosi Főügyészség jelentős értékre, csoportosan elkövetett rablás miatt emelt vádat, végrehajtandó fegyházbüntetés és pénzbüntetés kiszabását indítványozva. Ötödik társukkal, a rablás másik végrehajtójával szemben külön büntetőeljárás folyik.