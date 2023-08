Bűncselekmény

MVM Next: adathalász csalók ismét hamis gázszámla-értesítőket küldenek

Adathalász csalók ismét hamis online gázszámla-értesítőket küldenek az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ügyfeleinek - közölte a szolgáltató csütörtökön az MTI-vel.



Az utóbbi időben a hamis értesítők általában nem magyar címekről érkeznek, valótlan előzményekre hivatkoznak, és adathalász oldalra irányítják az ügyfeleket. Fel lehet ismerni ezeket arról, hogy gyakran tartalmaznak helyesírási hibákat, magyartalan kifejezéseket - írták.



Az MVM Next online számlaértesítőinek feladója mindig az MVM Next online ügyfélszolgálat, minden esetben szerepel rajta a szerződéses folyószámla száma, a számla száma és az átutaláshoz szükséges adatok. Online ügyfélszolgálati honlapjukon sosem kérnek bankkártya adatokat, ezeket a biztonságos banki felületen kell csak beírni.



A szolgáltató az óvatosság mellett arra kéri az ügyfeleit, hogy a gyanús megkereséseket az adathalasz@mvm.hu címre továbbítsák, vagy telefonon jelezzék az ügyfélszolgálatnak. Az adathalász levelekről szóló tájékoztató az MVM Next honlapján olvasható.