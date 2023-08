Állati

Közutasok segítettek világra egy borjút - videó

Egy közutas ott segít, ahol csak tud, főleg, ha állatokról van szó - írta Facebook-oldalán a Magyar Közút Nonprofit Zrt.



Mint ismeretes, csütörtökön a kisújszállási mérnökségük brigádja Törökszentmiklósnál végzett padkafeltöltési munkákat, amikor az út szélén megláttak néhány tehenet és észrevették, hogy egyiküknél beindult az ellés.



Mivel a brigád tagjai közül négyen is tartanak vagy tartottak szarvasmarhákat, látták, hogy ez a borjú láthatóan nem fog világra jönni saját erőből. Nem késlekedtek, szóltak a gazdájának és közben profin elkezdték világra segíteni a kis jószágot.



"A sikeres ellés után a kis üszőt L3-nak nevezték el, ez ugyanis a kisújszállási mérnökség kódja a belső nyilvántartási rendszerünkben. Anyukája azonnal kezelésbe is vette, hogy minél előbb megszáradjon a pici. Anya és borja is jól van!" - posztolták a videó mellé a jó hírt.



Gratulálunk az emberséges és tapasztalt csapatnak!