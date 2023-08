Bűnügy

Hamis autódiagnosztikai eszközöket és szoftvereket foglalt le a NAV - fotók

A pénzügyőrök rendszeresen ellenőrzik, hogy az autószervizek jogtiszta szoftverekkel dolgoznak-e, egy ilyen jellegű kontrollba bukott bele egy Zala vármegyei autószerviz is. 2023.08.28 07:58 MTI

Hamis autódiagnosztikai eszközöket és szoftvereket foglalt le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy Zala vármegyei autószervizben - közölte a hatóság hétfőn az MTI-vel.



Azt írták, a pénzügyőrök rendszeresen ellenőrzik, hogy az autószervizek jogtiszta szoftverekkel dolgoznak-e, egy ilyen jellegű kontrollba bukott bele egy Zala vármegyei autószerviz is.



A szervizt a NAV együtt ellenőrizte a Járműipari Forgalmazók Szellemi Tulajdon-védelmi Szakmai Egyesülete (JAF) munkatársaival. Több olyan laptopot találtak, amelyekre illegális szoftvereket telepítettek, valamint a műhelyből ismeretlen eredetű autódiagnosztikai eszközök is előkerültek - ismertették.



A cég tulajdonosa a szoftverek jogosulatlan használatával, a hamis eszközökkel és árukkal több mint húszmillió forint vagyoni hátrányt okozott a jogtulajdonosoknak.



A pénzügyőrök az illegális termékeket lefoglalták, és iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt eljárást indítottak.



A NAV hangsúlyozta: aki kétes eredetű helyről vásárol, az nem csupán önmagát veszélyezteti, hanem másokat is bajba sodorhat. A hamisított autódiagnosztikai eszközök használata - ellenőrizetlen pontosságuk, esetleges értéktorzításuk miatt - a járműveknél téves beállításokhoz vezethet, így alkalmazásuk közvetve a közlekedésbiztonságra is fokozott kockázatot jelenthet.