Illegális bevándorlás

ORFK: meghaladta a százezret a migránsok elleni intézkedések száma

Az idén már meghaladta a 100 ezret az illegális migránsokkal szembeni rendőri intézkedések száma - jelentette be az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Határrendészeti Főosztályának vezetője pénteken sajtótájékoztatón Budapesten.



Balázs László közölte: ez azt jelenti, hogy az Európai Unióban a migránsokkal szemben végrehajtott intézkedések 28 százaléka Magyarországon történt.



Ugyanebben az időszakban 747 embercsempész ellen indítottak büntetőeljárást - tette hozzá.



Mint elmondta: a migránsok egyre agresszívabbak a határőrizetet biztosító rendőrökkel szemben. Az idén immár 7 rendőr sérült meg a támadássok nyomán, és az illegális migránsok 113 járműben is kárt tettek.



Továbbá, rendszeresen megrongálják a határkerítést, aminek a javítása idén már 260 millió forintba került - sorolta.



Amíg a migránsok jellemzően afgán, marokkói, pakisztáni, szír, és török állampolgárok, addig az őket segítő embercsempészek többnyire azeriek, grúzok, moldávok, románok és szírek - fűzte hozzá.



Az ezredes a továbbiakban úgy vélekedett, hogy az Európai Unió jogi szabályozása továbbra sem felel meg az illegális migráció elleni hatékony küzdelemnek.



Példaként említette, hogy a célországban kapott pénzbeli ellátásból a migránsok legtöbbször az embercsempészekkel szembeni hátralékukat egyenlítik ki, illetve hazaküldik a pénzt, amit újra migrációra használnak fel.



Ugyanakkor a magyar rendőrség aktívan részt vesz az európai migráció elleni küzdelemben - folytatta. A magyar rendőrök jelen vannak csaknem valamennyi a nyugat balkáni útvonalon található országban, illetve 68 magyar rendőr teljesít szolgálatot az EU határőrizeti ügynöksége, a FRONTEX műveleteiben.



Továbbá magyar-osztrák-szerb miniszterelnöki megállapodás alapján folyamatosan váltják egymást magyar rendőri kontingensek a szerb-észak-macedón határon. A magyar szerb határon pedig osztrák, szlovák, cseh és török rendőrök segítik magyar kollégáik munkáját - ismertette Balázs László.



Arról is beszámol, hogy az idén leginkább a közép-mediterrán migrációs útvonalra nehezedik a legnagyobb nyomás, illetve a nyugat-balkáni útvonal egy része Horvátország schengeni csatlakozása nyomán átterelődött Szlovénia irányába.