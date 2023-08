Bűnügy

Félmilliárd forintos drogfogás a letenyei határátkelőhelyen - videó

Százötven kilogrammnyi marihuánát találtak egy kávéőrleményt szállító kamionban a letenyei határátkelőhelyen - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) pénteken a police.hu oldalon.



A közlemény szerint még hétfőn találták meg a félmilliárd forint értékű drogot, ami Magyarország egyik legnagyobb kábítószerfogása.



Az ügyről azt írták, hogy a KR NNI győri nyomozói a külföldi kollégáiktól kapott jelzés alapján hétfő délben értesítették a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt arról, hogy Szlovénia felől egy gyanús kamion érkezik.



Az információk és a GPS-adatok szerint az illegális rakománnyal teli gépkocsi Spanyolországból indult, majd komppal jutott át Olaszországba, ahonnan Szlovénián keresztül lépett be Magyarországra.



A hatóság munkatársai megfúrták a kamion vontatmányának platóját, és abból kábítószergyanús anyag szivárgott ki, így a kávéőrleménnyel teli járművet teljesen átvilágították. Miután az árut lepakolták, a plató alsó részében, mintegy 10 méter hosszan professzionálisan kialakított rejtekhelyeket találtak.



A kamion gyomrában található rekeszekből 150 kilogrammnyi, fóliába csomagolt kábítószergyanús anyag került elő.



A rendőrség az egész rakományt lefoglalta, és ezzel mintegy 150 000 adag kábítószer piacra kerülését akadályozta meg.



A KR NNI győri nyomozói az 58 éves bolgár sofőr ellen kábítószer-kereskedelem bűntett miatt eljárást indítottak. A férfit gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnügyi őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását a Zala Vármegyei Főügyészségen, amit időközben a Zalaegerszegi Járásbíróság el is rendelt - írták.



Közölték azt is, hogy az ügyben a magyar hatóságok az Europol és az Eurojust bevonása mellett folytatják tovább a megkezdett munkát annak érdekében, hogy kiderítsék, a szállítmány mögött ki vagy kik állhatnak, és mi volt a pontos úti cél.