Csalás miatt elfogtak egy szír férfit Szigetszentmiklóson

A 60 éves szír állampolgárt jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntett gyanúja miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették a nyomozók. 2023.08.17 11:20 MTI

Magyar vállalkozókat európai uniós támogatások ígéretével csapott be egy szír férfi, akit Szigetszentmiklóson fogtak el - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) csütörtökön a rendőrség honlapján.



Azt írták, a 60 éves szír állampolgárt jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntett gyanúja miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették a nyomozók.



A nyomozás adatai szerint a külföldi férfi jól menő magyar vállalkozások vezetőit azzal csapta be, hogy cégfejlesztésre százmillió forintos nagyságrendű európai uniós támogatást ígért nekik.



A pályázat megírásáért és menedzseléséért ötezer és tizenötezer euró közötti összegeket kért, amit a cégvezetők ki is fizettek neki.



A férfi alaposan kidolgozta a csalás részleteit: többlépcsős, előminősítést is magában foglaló eljárást imitált, hivatalosnak tűnő, iktatószámmal és bélyegzővel ellátott dokumentumokat hamisított. A vizsgálat eddigi megállapításai szerint a szír állampolgár 2022 tavasza óta öt vállalkozót károsított így meg összesen 33 millió forinttal - tudatta a rendőrség.



A gyanúsított ellen korábban is folyt eljárás csalás miatt, jelenlegi cselekményét felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt követte el - olvasható a közleményben.