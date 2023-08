Baleset

Talpraesett kisfiú vezette nyomra a székesfehérvári rendőröket

A rendőrségre 2023. augusztus 8-án délután érkezett bejelentés arról, hogy Székesfehérváron, a Széchenyi utcában található zajvédő betonkerítést egy ismeretlen autó kidöntötte. A Székesfehérvári Rendőrkapitányság Helyszínelő- és Balesetvizsgáló Alosztályának munkatársai azonnal megkezdték a nyomok rögzítését és az adatgyűjtést.



Az eset körülményeinek vizsgálata még az egyenruhások számára is meglepő fordulatot vett, amikor a tanúkutatás során egy mindössze 9 éves kisfiú szolgált olyan információkkal, melyek egészen az elkövetőig vezették őket. A kisfiú elmondta, hogy látta, amint egy teherautó tolatás közben nekihajtott a betonfalnak, és ledöntötte azt.



Az ütközést követően a sofőr kiszállt, megnézte az általa okozott kárt, majd mintha mi sem történt volna, visszaült a járművébe, és elhajtott. Az éles szemű kis megfigyelő precíz és részletes leírást adott a rendőröknek a járműről, ezzel is megkönnyítve az elkövető teherautó-vezető azonosítását és felkutatását, így a sofőr nem kerüli el a felelősségre vonást.



A Székesfehérvári Rendőrkapitányság munkatársai 2023. augusztus 16-án délután felkeresték a kisfiút és családját, hogy egy baleset-megelőzési ajándékcsomaggal köszönjék meg a szemfüles legényke segítségét. A meglepett kisfiú örömmel fogadta az ajándékot, és büszkén árulta el kollégáinknak, hogy ő maga is rendőr szeretne lenni.