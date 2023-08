Bűnügy

Elmegyógyító intézetbe küldték az édesanyját halálra késelő férfit

Letartóztatták és az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe küldték azt a férfit, aki a gyanú szerint megölte édesanyját - tudatta a Fővárosi Törvényszék szerdán az MTI-vel.



A közleményben azt írták: a megalapozott gyanú szerint a férfi hétfőn közös otthonukban késsel többször megszúrta alvó édesanyját, aki belehalt sérüléseibe. A gyanúsításban szereplő cselekmény védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés megállapítására lehet alkalmas.



A férfit már kezelték pszichiátriai osztályon. A gyógyszereit nem mindig vette be, rendszeresen drogozott. Bejelentett munkahelye nincs, szülei házában lakott és a megélhetését is ők biztosították - ismertették.



Bár a férfi büntetlen előéletű, már előfordult, hogy rátámadt családtagjára. Elmondása szerint hallucinációk, "hangok" késztették a bűncselekmény elkövetésére, amely előtt szintén fogyasztott kábítószert.



A kényszerintézkedés ügyében eljáró Budai Központi Kerületi Bíróság szerint fennáll a szökés, elrejtőzés, illetve a bűnismétlés veszélye, továbbá a letartóztatás mellett fontos a gyanúsított elmeállapotának megfigyelése is nemcsak a társadalom, a család, hanem a gyanúsított érdekében is.



A kerületi bíróság elrendelte a gyanúsított egy hónapos letartóztatását, amelyet az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben kell végrehajtani.



A végzés végleges - közölte a törvényszék.