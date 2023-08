Bűnügy

480 milliárd forint értékű kábítószert foglalt le a rendőrség a NAV segítségével - videó

Mintegy 480 milliárd forint értékű kábítószer piacra kerülését akadályozta meg a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).



A KR NNI csütörtökön a police.hu-n azt közölte, hogy 32 tonna kábítószer-prekurzort, MDMA, közismert nevén "ecstasy" előállítására alkalmas vegyi anyagot foglalt le. A NAV jelzése alapján a rendőrség először áprilisban foglalt le 13 tonna prekurzort, majd pár nappal később két budapesti raktárban további 19 tonna hasonló vegyi anyagot találtak a nyomozók.



A tájékoztatás szerint a KR NNI-t áprilisban értesítette a NAV, hogy a Győr-Moson-Sopron vármegyei pénzügyőrök a soproni vámudvarban egy konténerszállítmány átvizsgálásakor kábítószergyanús anyagokat találtak. A NAV Szakértői Intézete megállapította, hogy az ellenőrzött anyag MDMA-prekurzor.



A jelzést követően az NNI Szervezett Bűnözés Elleni Főosztály Kábítószer Bűnözés Elleni Osztály nyomozói vették át az ügyet. Pár nappal később a rendőrség két X. kerületi - egy Árpa utcai és egy Száva utcai - raktárban lefoglalta a 19 tonna vegyi anyagokat. Ezen lerakatokban is ugyanolyan csomagolású kartonokat találtak, mint a soproni vámudvarban. A szakértői vizsgálatot követően kiderült, a dobozok ugyancsak kábítószer-prekurzorokat tartalmaznak - ismertette a rendőrség.



Mint írták, a legális és az illegális termékek elrendezése is ugyanazon szisztéma szerint történt. A hivatalos, bejelentett áru műtrágya-alapanyag volt, vagyis magnézium. Ebből mindössze néhány raklap volt a konténer, illetve a raktárak bejáratánál, míg az illegális vegyi anyaggal teli dobozokat jóval hátrébb helyezték el.



Az alapos és rengeteg munkaórát igénybe vevő helyszíni szemle és nyomrögzítés azonban egyértelműen feltárta a kábítószergyanús anyagokat, amelyekről később szintén megállapította a szakértő, hogy azok mindegyike MDMA-prekurzor, vagyis kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott előállítására használatos vegyület. A két budapesti raktárból összesen 19 tonna ilyen anyagot foglaltak le a rendőrök.



A szemlével és a szakértői vizsgálatokkal párhuzamosan a nyomozók több magyarországi és külföldi fuvarozócéget ellenőriztek, tucatnyi sofőrt kihallgattak, számtalan fuvarlevelet és úti okmányt vizsgáltak meg. Tekintve, hogy a szálak egyértelműen külföldre mutattak, így több külföldi társhatósággal is felvették a kapcsolatot. Az információk alapján egyértelmű, hogy a szállítmányok mögött egy nemzetközi bűnhálózat áll, a tagok azonosítása még zajlik - tudatta a rendőrség.



A lefoglalt 32 tonna prekurzor elkobzását és megsemmisítését a KR NNI kezdeményezte a nyomozást felügyelő Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészségnél.



A NAV és a KR NNI az eljárás további szakaszában is szorosan együttműködik - olvasható a közleményben.

A NAV csütörtök reggel az üggyel kapcsolatban az MTI-vel azt tudatta, hogy áprilisban egy magyar gazdálkodó nagy mennyiségű vegyi anyag behozatalát kezdeményezte a NAV Győr-Moson-Sopron Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságnál. A szállítmány vizsgálatakor a pénzügyőrök a bejelentett áru jellemzőivel nem egyező anyagot találtak. A gyanús körülmény miatt a termékekből mintát vettek, és a NAV Szakértői Intézetének segítségét kérték.



A vizsgálat megállapította, hogy a szállítmány a PMK-etil-glicidát nevű, az Európai Unióban ellenőrzött anyagot tartalmazott, amely az MDMA, közismert nevén "ecstasy" előállítására alkalmas. A NAV értesítette a rendőrséget és az ügyben büntetőfeljelentést is tett. A Nemzeti Nyomozó Iroda a teljes szállítmányt lefoglalta, és eljárást indított.



Az Európai Unióban az MDMA-prekurzorok lefoglalása a 2019-es 7 tonnához képest 2020-ban 2 tonnára csökkent, így uniós szinten is kiemelkedő rekordfogást jelent a NAV Győr-Moson-Sopron Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága által felderített, mintegy 13 tonna MDMA-prekurzor.



A szakértők számításai alapján a bűnözők a lefoglalt szállítmányból milliószámra állíthattak volna elő ecstasytablettákat - írta a vámhivatal.