Bűncselekmény

Letartóztatták azt a két férfit, aki a gyanú szerint a lelőtt farkas haláláért felelős

Letartóztatták azt a két férfit, aki a gyanú szerint a Magyarországon lelőtt svájci farkas haláláért felel.



A Miskolci Törvényszék az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében azt írta: az egyik gyanúsított április 1-jén délután a másik gyanúsított felügyeletére bízta 9 éves gyermekét, hogy Hidasnémeti külterületén vadásszanak.



Ehhez az általa engedéllyel tartott, működőképes vadászlőfegyverét az engedéllyel nem rendelkező kiskorú kezébe adta; kis idő múlva a gyermek lelőtte a fokozottan védett, 250 ezer forint természetvédelmi értékű farkast, majd a terheltek a tetemet az apa gépjárművébe helyezték, miközben az állat nyakörvét, amelyben a jeladó is volt, levágták és a Hernád folyóba dobták.



A 4000 euró (több mint 1,5 millió forint) értékű jeladó használhatatlanná vált - jegyezték meg a közleményben.



A bíróság szerint a két felnőtt férfi cselekménye - bizonyítottság esetén - alkalmas lehet természetkárosítás és kiskorú veszélyeztetésének bűntette megállapítására, míg az egyikük esetében lőfegyverrel visszaélés és nagyobb kárt okozó rongálás bűntette is megállapítható lehet.



Jelezték, hogy a nyomozás jelenleg is folyamatban van, az eljárás során további adatgyűjtés szükséges.



A bíróság álláspontja szerint a kiszabható büntetés mértéke miatt a terheltek esetében fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, továbbá tartani kell attól is, hogy szabadlábon hagyásuk esetén a bizonyítást veszélyeztetnék.



A Miskolci Járásbíróság enyhébb kényszerintézkedés alkalmazására nem látott lehetőséget, ezért - nem végleges végzésében - szeptember 4-ig elrendelte a két férfi letartóztatását - áll a közleményben.



A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda csütörtökön közölte a police.hu oldalon, hogy elfogtak és őrizetbe vettek két férfit - köztük egy hivatásos vadászt - a Magyarországon lelőtt jeladós, svájci farkas ügyében.