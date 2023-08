Bűnügy

Döbbenetes részletek: leszólta férfiasságát, ezért ölte meg párját az angyalföldi gyilkos

Döbbenetes részleteket tudott meg a Blikk az angyalföldi gyilkosság körülményeiről. A lap információi szerint férfiúi hiúságában alázta meg a párját M. Petra: kevésnek találta az ágyban nyújtott teljesítményét, s szakítani akart vele - ez váltotta ki a brutális indulatot T. Róbertből.



A Blikk úgy tudja, a férfi maga vallotta be mindezt a nyomozóknak, miután elfogták. A lap forrásai szerint az emberölésnél nemcsak a kés, hanem a kalapács használata is kísértette T. Róbertet. Az áldozat holttestén pedig találtak olyan sérüléseket, amelyek arról árulkodnak, hogy be is vetette ezt az eszközt.



Egy pszichológus elemzése szerint az ilyen típusú becsmérlés heves reakciót válthat ki bármelyik férfiból. Azonban hozzátette, "a háttérben meghúzódó személyiségzavar, az impulzuskontroll sérülése vezet ahhoz, hogy elfogadhatatlan módon próbálja visszaépíteni valaki a megtépázott tekintélyét."



Somos Zoltán, a gyilkos ügyvédje szerint egy féltékeny emberről van szó, aki elvesztette a fejét. Biztosnak tartja, hogy a férfinak nem volt célja az anyagi haszonszerzés, hiszen a bűntett helyszínéről semmilyen értéket nem vitt magával, annak ellenére, hogy információi szerint még tartozásai is vannak. "Hogy mi robbantotta ki a cselekményt, azt összességében kell vizsgálni. Alapvetően féltékeny típusú emberről van szó" - tette hozzá.