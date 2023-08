Bűnügy

Letartóztatták az M2-es ámokfutóját

A Budai Központi Kerületi Bíróság nem végleges végzésével egy hónapra elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, akit a 2-es főúton és az M2-es autóúton történt autós üldözéssel összefüggésben hivatalos személy elleni erőszak bűntettével és más bűncselekményekkel gyanúsítanak.



A bíróságnak az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében emlékeztettek: a férfit kedden délelőtt a 2-es főúton akarták a rendőrök ellenőrizni, azonban a rendőrautó megkülönböztető fény- és hangjelzésére nem reagált, nagy sebességgel haladt tovább, majd ráhajtott az M2-es autóútra.



A bíróság szerint menekülése közben a gyanúsított többször átlépte a záróvonalat, ezzel a szembejövő gépjárműveket fékezésre, illetve lehúzódásra kényszerítette, többször intenzíven fékezett, ezzel is veszélyeztetve a mögötte haladókat és akadályozva a rendőri intézkedést. Emellett jelentősen túllépte a megengedett sebességet, esetenként óránkénti 200 kilométeres sebességgel haladt az autóúton - tették hozzá.



Miután többször nekiütközött az őt megállítani próbáló rendőrautóknak és egy betonelemnek - ami miatt az egyik kereke kitört -, az egyik szalagkorlátnál megállt.



A férfi a rendőri felszólítás ellenére sem szállt ki a gépjárműből, később a megbilincselésének is ellenállt, majd megfenyegette a rendőröket - írták.



A cselekménye bizonyítottság esetén hivatalos személy elleni erőszak, közúti veszélyeztetés, járművezetéstől eltiltás hatálya alatt történő járművezetés, valamint nagyobb kárt okozó rongálás bűntettének megállapítására lehet alkalmas - jelezte a bíróság.



A letartóztatás elrendelését egyrészt a bűncselekmény súlyával, a szökés és az elrejtőzés, illetve a bűnismétlés veszélyével indokolták. Másrészt azzal, hogy a férfi ki akarta vonni magát a hatósági intézkedés alól, valamint tettével két felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt vált gyanúsíthatóvá.



A közleményben a bíróság arra is kitért: a férfi folyamatosan vezetett gépjárművet annak ellenére, hogy jogosítvánnyal soha nem rendelkezett.