Természetkárosítás

Egy hivatásos vadász 9 éves fia ölhette meg a jeladós svájci farkast

Miután szerda hajnalban elfogták a két szabolcsi férfit, akiket a svájci jeladós farkas kilövésével gyanúsítanak, kiderült, hogy a ragadozót valójában egy kilencéves kisfiú ölhette meg. 2023.08.03 15:00 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nagy felháborodást keltett annak a farkasnak a története, aki hazánkban pusztult el. Az M237-es jeladóval ellátott, fokozottan védett állat vándorlását sokan követték, hiszen a rajta lévő nyomkövető eszköz folyamatosan jelezte, hogy a farkas éppen merre jár, hogy vajon hol talál új családra.



2023. április elején azonban a nyomkövető elhallgatott, és nagyon rövid időn belül felmerült, hogy az úton lévő farkas elpusztulhatott.



Sorsának tisztázása érdekében az Aggteleki Nemzeti Park jelzése alapján, - mivel feltehető volt, hogy pusztulását emberi beavatkozás okozta - a KR NNI Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Kiemelt Ügyek Osztály Környezeti Bűnözés Elleni Alosztálya 2023. április 8-án nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen természetkárosítás bűntett elkövetése miatt.



Azóta számos nyomozati cselekmény történt. A KR NNI nyomozói kutatásokat hajtottak végre, szemléket folytattak le, bizonyítékokat gyűjtöttek, tanúkat hallgattak ki. A beszerzett adatok és információk elemzése folyamatosan zajlott, amely egyre közelebb vitte a nyomozókat a feltételezett elkövetők felé. Az események alapos rekonstruálása érdekében megtörtént a svájci hatóságokkal a kapcsolatfelvétel, ugyanúgy, ahogy a különböző társhatóságok büntetőeljárásba való bevonása is.



Az eljárás során beszerzett adatok alapján a nyomozók megállapították, hogy a gyanú szerint a védett farkast 2023. április 1-jén Hidasnémeti külterületén pusztították el egy vadászó társaság tagjai, akik között hivatásos vadász is megtalálható volt. Az állat elejtését követően a tetemről a jeladót levágták, és azt a Hernád folyóba dobták, melyet a nyomozók búvárok segítségével megtaláltak.



A nyomozás arra is rámutatott, hogy a társaság tagjai tisztában voltak azzal is, hogy egy védett ragadozóról van szó. Az elpusztult állat hollétéről egyelőre nincs információja a hatóságnak.



A két szabolcsi férfit a KR NNI 2023. augusztus 2-án hajnalban fogta el, és az egyikük elfogásához a Terrorelhárítási Központ munkatársainak segítségét kérte, mivel engedéllyel tartott lőfegyverrel rendelkezett.



A két férfit természetkárosítás, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel és más bűncselekmények elkövetésével gyanúsították meg a nyomozók, majd a kihallgatásokat követően bűnügyi őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat.

Az RTL Híradó információ szerint egy hivatásos vadász 9 éves fia ölte meg a Svájcból egészen Magyarországig kóborló ragadozót. A gyereknek az apja adta a fegyvert, majd a fiú a férfi egyik barátjával kiment az erdőbe, és lelőtte a védett ragadozót. A csatorna úgy tudja, hogy később az apa vágta le a jeladót a farkasról.