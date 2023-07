Bűnügy

Letartóztattak egy pedofilt Pápán - videó

Letartóztattak egy pápai férfit, akinek telefonján ötven szexuális tartalmú felvételt találtak kiskorú fiúkról, a többi között csecsemőkről is - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) pénteken az MTI-vel.



Azt írták, 2022 októberében kezdtek nyomozni a pápai férfi ellen, aki internetes társkereső oldalakon próbált kapcsolatot keresni fiatal fiúkkal.



A férfi tartózkodási helyének beazonosítása után a nyomozók tavasszal kutatást tartottak lakásán, majd mobiltelefonjának tikosított üzenetküldő applikációjában megtalálták a gyermekpornográf videófelvételeket. A készülék átvizsgálásakor megállapították, hogy a férfi 2022 augusztusa óta tárolja telefonján az illegális felvételeket, és gyűjteményét azóta bővítette. Mindegyik videóban férfiak létesítenek szexuális kapcsolatot gyermekekkel - ismertette a rendőrség.



A 30 éves férfit pápai lakásában fogták el július 25-én, előállítását követően gyanúsítottként kihallgatták tizenkettedik életévét be nem töltött személyt ábrázoló pornográf felvétel megszerzésével vagy tartásával elkövetett gyermekpornográfia elkövetése miatt, majd bűnügyi őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amelyet tegnap a Veszprémi Járási Bíróság elrendelt.



A KR NNI nyomozócsoportja a Pápai Járási Ügyészség irányítása mellett folytatja a nyomozást, amelynek tárgya a felvételeken szereplők beazonosítása, valamint annak vizsgálata, hogy a férfi követett-e el ennél is súlyosabb bűncselekmény - olvasható a közleményben.