Szörnyű

Koffeinmérgezést kapott és kómába esett egy 18 éves borsodi családapa

Egy 18 éves borsodi családapa elfogyasztott 24 doboz energiaitalt, majd rángógörcsöt kapott, és kómába esett. Az orvosok jelenleg a miskolci kórházban küzdenek az életéért.



A férfi otthon volt a párjával és két gyermekével, amikor a kedvese megkérte, hogy keljen fel a féléves kislányához. Ezt követően alig lépett oda a babakocsihoz, a fejéhez kapott, majd rángatózni kezdett, és összeesett - írja a Bors.



A férfi megszólalni sem tudott. A párja elmondta, a fiatal férfit a családtagok igyekeztek újraéleszteni.



"Masszíroztuk a mellkasát, és fújtuk a szájába a levegőt. A mentőket is értesítettük, akik beszállították a kórházba" - mondta a férfi párja.



Azt is elárulta, hogy a férfi rengeteg, az egészséges fogyasztási határt messze túllépő mennyiségű energiaitalt ivott, azt szinte a víz helyett fogyasztotta. Elmondása szerint volt, hogy kevesebb mint egy hét alatt megivott 24 doboz energiaitalt. Arról azonban nem osztott meg információt, hogy mekkora, illetve milyen energiaitalt fogyasztott.



A család mindenkit arra kér, mondjon el érte egy imát.



"Most már csak a Jóistenben bízhatunk. Az orvosok ugyan minden tőlük telhetőt megtesznek, de őszintén megmondták, hogy a legrosszabb lehetőségre is fel kell készülnünk. Igen, Szabi kómába esett, és meghalhat, de mi nagyon reménykedünk, hogy életben marad" - fogalmazott a férfi párja.