Erőszak

A Volánbusz elítéli a buszvezetői elleni támadásokat

Szombaton, vasárnap és hétfőn Törökbálinton, Miskolcon és Napkoron alakult ki konfliktusos helyzet az utazási feltételeket be nem tartó utasok miatt. 2023.07.25 17:45 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Volánbusz járművezetőit érő bármilyen szóbeli és fizikai bántalmazás elfogadhatatlan, a cég mindent megtesz munkavállalói és utasai védelmében - reagált kedden a közlekedési társaság az elmúlt három napon történt támadásokra.



A közleményben a Volánbusz felidézte: szombaton, vasárnap és hétfőn Törökbálinton, Miskolcon és Napkoron alakult ki konfliktusos helyzet az utazási feltételeket be nem tartó utasok miatt. Törökbálinton és Miskolcon a buszvezetők súlyos sérüléseket szenvedtek agresszív utasoktól, Napkoron rendőri intézkedésre is szükség volt. Emellett rendszeresek az autóbusz-vezetőket érő szóbeli bántalmazások, becsületsértések is - tették hozzá.



Felhívták a figyelmet arra, hogy az autóbusz-vezetők közfeladatot látnak el, ezért az őket ért támadások a Büntető törvénykönyv szerint bűncselekménynek minősülnek. Az autóbuszok nagy részén fedélzeti kamerák működnek, amelyek a megtörtént esetek felderítésében is segítenek. A Volánbusz minden esetben feljelentést tesz - húzták alá.



A Volánbusz elítéli az autóbusz-vezetők elleni támadásokat, és mindent megtesz kollégái, valamint utasai védelme érdekében - hangsúlyozták. A társaság munkatársai segítséget kérhetnek a diszpécseri szolgálaton keresztül a Biztonsági Igazgatóság munkatársaitól, valamint a rendőrségtől is. A Volánbusz szorosan együttműködik a rendőrséggel és még szorosabbra fűzte kapcsolatait az Országos Polgárőr Szövetséggel. Emellett éves oktatások keretében konfliktuskezelési eljárásokat is magába foglaló képzéseket szervez munkatársai számára - sorolták.