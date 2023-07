Bűnügy

Skinheadek vertek meg egy marokkói férfit Budapesten - videó

A vádirat szerint a vádlottak egy - "skinhead" stílusjegyekkel rendelkező - társaság tagjaiként 2020. december 20-án, a délutáni órákban, a XIII. kerületben, az 1-es jelzésű villamos Róbert Károly körút és Reitter Ferenc utca megállójában figyeltek fel egy marokkói férfira, és elhatározták, hogy belekötnek. Egyikük, egy 27 éves ittas férfi megszólította őt azzal, hogy beszél-e magyarul és tud-e neki cigarettát adni. A sértett a vádlottak megjelenése és magatartása alapján sejtette, hogy valójában csak provokálni akarják, ezért megpróbálta kerülni a konfliktust és kitérni előlük. Három elkövető azonban kísérni kezdte és azt kiabálta neki, hogy "menjen haza", vagyis hagyja el az országot. A társaság női tagja dobütőket tartott a kezében, amelyeket fenyegetően a marokkói férfi irányába emelt.



A csoport tagjai a folyamatosan hátráló sértett köré gyűltek, és próbálták őt megragadni és megütni. Amikor a marokkói férfi el akart futni, két vádlott kergetni kezdte, míg a társaik lemaradva követték őket. Az áldozat megpróbált elmenekülni az úton keresztül, ahol azonban túl nagy volt az autóforgalom, így majdnem elütötték. A támadók végül utolérték, kétszer is a földre vitték, és a férfi vádlottak testszerte bántalmazták. A sértettnek egy idő után sikerült felállnia, és az úttesten átrohanva elmenekülnie. A megtámadott 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.



A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség a támadókat csoportosan elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntettével vádolja, és velük szemben végrehajtandó börtönbüntetést indítványoz a vádiratban, továbbá azt is, hogy az egyik, korábban hasonló bűncselekmény miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt férfi előző büntetésének végrehajtását is rendelje el a bíróság.



A büntetések végrehajtásának felfüggesztésére az ügyészség kizárólag a büntetlen előéletű vádlottak esetében és csak a bűnösség teljes körű beismerése esetén lát lehetőséget.



A videón az inzultálás és az üldözés egy része, valamint a sértett menekülése látható: