Bűnügy

Búcsúlevelet hagyott a lakásban az angyalföldi gyilkosság gyanúsítottja

Baleset történt! Így jelentette be a rendőröknek barátnője halálát az angyalföldi gyilkossággal gyanúsított férfi. Búcsúlevelet is hagyott a helyszínen. Ebben azt írta - nem is érti, hogy miért ölte meg a nőt, és nagyon megbánta tettét. Erről ügyvédje beszélt a Fókusznak. Úgy tudni, a férfi bántalmazta, majd nyakon szúrta barátnőjét.