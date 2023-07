Erőszak

Letartóztattak egy 8 éves fiúval erőszakoskodó taksonyi férfit

Elfogtak a rendőrök, majd a bíróság letartóztatott egy 59 éves taksonyi férfit, aki a gyanú szerint szexuálisan bántalmazott egy 8 éves kisfiút, meztelen képeket és videót is készített róla - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a police.hu oldalon.



A közlemény szerint a gyermek édesanyja tett feljelentést a szigetszentmiklósi rendőröknél július 11-én, miután a 8 éves fia zaklatott állapotban elmondta neki: amikor a szülei engedélyével a család egyik ismerősénél töltötte az éjszakát, akkor a férfi szexuális cselekmény elvégzésére vette rá, majd a meztelen testéről, a nemi szervéről fényképeket és videófelvételt készített.



A Pest vármegyei nyomozók másnap elfogták és előállították az 59 éves taksonyi férfit; a lakását átkutatták, lefoglalták a mobiltelefonjait, a számítógépét, de bizonyítékként vettek lajstromba szexuális tartalomra utaló iratokat és gyermekpornográf videókat is.



A férfi a kihallgatása során nem élt panasszal a gyanúsítás ellen. Részletes vallomásában közölte: fürdés után azt mondta a kisfiúnak, hogy nyugodtan maradhat meztelen, nem kell felöltöznie, őt ez nem zavarja. Nem tagadta, hogy a gyerek meztelen testéről és nemi szervéről videófelvételt és fényképeket is készített. Magyarázata szerint azért, hogy később azok nézegetésével elégítse ki a kíváncsiságát.



A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság az azóta letartóztatott férfival szemben tizenkettedik életévét be nem töltött, felügyelete alatt álló személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak és gyermekpornográfia bűntettének gyanúja miatt indított eljárást - áll a közleményben.