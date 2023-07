Bűnügy

Vádat emeltek az újbudai rendőrgyilkos ellen

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNyF) vádiratot nyújtott be a Fővárosi Törvényszéken az ellen a férfi ellen, aki január 12-én kioltotta egy rendőr életét, kettőt pedig késsel megsebesített a Főváros XI. kerületében - jelentette be a KNyF főügyésze szerdán sajtótájékoztatón, Budapesten.



Fürcht Pál közölte: az ügyészség több hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a férfi ellen, egyben - a vádlott kóros elmeállapotára tekintettel - indítványozta kényszergyógykezelésének elrendelését.



Emlékeztetett: a férfi a rendőri intézkedés során egy 17 centiméter pengehosszúságú tőrrel mellkason szúrta Baumann Pétert, aki ennek következtében hősi halált halt. Egy másik rendőrt a vállán, harmadik társukat pedig a combján szúrta meg a tettes.



Mint elmondta: a vádirat szerint a férfi 2023. január 12-én újbudai lakásában tartózkodott. A felette lévő lakásból zajt hallott, így azt gondolta, hogy szomszédja bajban lehet, ezért dörömbölni kezdett az ajtón. A szomszéd nem nyitott ajtót, ezért a vádlott a nagyméretű betonbontó kalapácsával több ütéssel betörte az ajtó zárszerkezetét. Ezt követően bement a szomszédja lakásába és közölte, hogy majd megcsináltatja az ajtót, ezután távozott. A lakók értesítették a rendőrséget, de a vádlott maga is bejelentést tett.



A bejelentésekre - folytatta - két rendőri egység érkezett a helyszínre, akik az első emeleten intézkedtek a férfival szemben. Az elkövető megmutatta a ruházatában lévő, közel 17 centiméter pengehosszúságú kést, amelyet a rendőrök elvettek. A rendőrök közölték a vádlottal, hogy előállítják a kerületi rendőrkapitányságra, majd megpróbálták megbilincselni. Ekkor a vádlott veszélyben érezve saját életét a rendőrökre támadt, ütni és rúgni kezdte őket.



A férfi elhatározta, hogy megszerzi a rendőrök szolgálati fegyverét, ami nem sikerült, ám észlelte, hogy a tőle elvett kés a dulakodás közben a földre esett. Azt magához vette, majd szúró mozdulatokat tett a három rendőr irányába, melyek közül több talált. Végül a támadó kezében tartott kést az egyik rendőr eltörte.



A férfi ezután elmenekült a lakóházból, de a két sebesült rendőr követte a közeli villamosmegállóba, ahol az egyik rendőr figyelmeztető lövést adott le. A támadó ennek hatására sem vetette alá magát a rendőri intézkedésnek, így a vádlijára célzott lövést adtak le. Ezután a helyszínre érkező erősítéssel az elkövetőt megbilincselték - ismertette.



A főügyész hangsúlyozta, hogy a helyszínre érkező öt rendőr intézkedése nem csak jogszerű, hanem arányos, sőt emberséges volt. Még sérülten is úgy fejezték be az intézkedést, "ahogy a nagy könyvben meg van írva", és még a tettes életét is féltették.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a gyilkos eleinte együttműködött az intézkedő rendőrökkel. Maga mutatta meg a tőrt és engedte, hogy elvegyék tőle, és engedte ruházatának átvizsgálását is.



Terdik Tamás, Budapapest rendőr-főkapitánya is azt hangsúlyozta a sajtótájékoztatón, hogy a kollégái intézkedése törvényes, szakszerű és arányos volt, a rendőrök semmilyen mulasztást nem követtek el.



Cáfolta azokat a véleményeket, hogy a tapasztalat hiánya vezetett a tragédiához, ugyanis a hősi halált halt rendőr 10 éve, a szintén intézkedő szolgálatparancsnok 20 éve, harmadik társuk pedig 33 éve szolgál.



A tragédia mélyen megrázta a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a teljes rendőrségi állományt - mondta a vezérőrnagy.



Az is elhangzott, hogy Baumann Gábort a belügyminiszter hősi halottá nyilvánította.