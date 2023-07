Illegális bevándorlás

Vádat emeltek egy embercsempész bűnszervezet magyar tagjai ellen

Bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt vádat emelt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség egy nemzetközi bűnszervezet magyar bűnözői körét koordináló nő ellen, aki két sofőr társával mintegy száz határsértőt juttatott át Magyarországról Ausztriába.



A vádhatóság az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írta, a magyar bűnözői kört szervező nő 2021 nyarán csatlakozott egy szerbiai székhelyű bűnözői csoporthoz. A bűnszervezet azt vállalta, hogy pénzért határsértőket juttat át Nyugat-Európába.



A több szintre tagozódó, szervezetten működő, egy szerb férfi által külföldről irányított csoportot a magyar nő először maga is sofőrként segítette. A szerb irányító elégedett volt vele és megbízott benne, ezért magasabb szintű feladatokkal bízta meg.



A nő maga helyett további két sofőrt szervezett be, akiknek a munkáját ezután ő koordinálta, továbbá a szállításokhoz járműveket bérelt. Pénzt is adott a sofőröknek azért, hogy a járműbe felvett migránsoknak élelmet és ivóvizet biztosítsanak. Tevékenységük leplezésére a vádlottak a szállított migránsokat egymás között "sör" vagy "sörösrekesz" szóval emlegették.



A sikeres szállítások igazolására 2021 augusztusa és októbere között a célállomáson telefonnal videófelvételeket készítettek arról, hány migránst szállítottak és bocsátottak el Ausztria irányába.



A nő a szerb megbízó által neki juttatott összegekből az egyik sofőrnek három szállítás után euróban mintegy 3 millió forintot, a másik sofőrnek egy fuvar után 1,7 millió forintot fizetett.



Az ügyészség mindhármukat bűnszervezetben, üzletszerűen, folytatólagosan - a nőt szervezőként és irányítóként - elkövetett embercsempészés bűntettével vádolja.



Bűnösségükről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni - olvasható a közleményben.