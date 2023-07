Veszélyeztetés

Vádat emeltek egy lövészvezető ellen, aki miatt sérülést okozott egy felrobbant puska

A férfi egy budaörsi lőtéren volt lövészvezető és gondnok, feladatai közé tartozott a fizető vendégkörnek átadott fegyverek állapotának felmérése is. 2023.07.15 04:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Budaörsi Járási Ügyészség vádat emelt egy lövészvezetővel szemben, aki egy lőtéren tartott élménylövészet során olyan puskát adott egy vendége kezébe, amely a karbantartás hiánya miatt a lövés pillanatában a férfi kezében felrobbant - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.



Azt írták, hogy a férfi egy budaörsi lőtéren volt lövészvezető és gondnok, feladatai közé tartozott a fizető vendégkörnek átadott fegyverek állapotának felmérése is.



A férfi 2020. május 31-én élménylövészetet tartott a lőtéren, ahol a sértett olyan élménylövészeti csomagot vásárolt, amelybe többek között beletartozott egy Barett Model 99 típusú mesterlövész puskával leadható két lövés is.



A puska töltését, ürítését a lövésvezető végezte. A lövészvezető a férfinek a lövésekhez egy olyan puskát adott át, amely a kenőanyag hiánya és a felhalmozódott szennyeződés miatt nem működött megfelelően, ez a lövészvezető számára egyszerű szemrevételezéssel is észlelhető kellett volna, hogy legyen - írta az ügyészség.



Amikor a második lövés leadása előtt az elkövető a puskát csőre töltötte, a puska csövének egyik belső alkatrésze a szennyeződésből fakadó korlátozott mozgathatóság miatt eltört, így az nem volt alkalmas a biztonságos és rendeltetésszerű használatra.



A puska elsütésekor a csőben a töltény felrobbant, a fegyver zárdugattyúja hátrafelé megindulva a válltámasznak ütközött, és a fém alkatrész a válltámaszból kitörő fémdarabokkal együtt a sértett mellkasába fúródott.



A férfi a fegyver felrobbanása következtében életveszélyes sérüléseket szenvedett, a sértett halála csak a kórházi életmentő műtétnek köszönhetően nem következett be.



Az ügyben a Budaörsi Járási Ügyészség az elkövető ellen foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat - olvasható a közleményben.