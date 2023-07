Bűncselekmény

Kamu esetkocsit lepleztek le a hatóságok Budapesten

Az autó közúti közlekedésre alkalmatlan volt, és a személyzet tagjai nem rendelkeztek a tevékenységhez szükséges egészségügyi végzettséggel. 2023.07.12 19:10 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Kamu esetkocsit" ellenőriztek a hatóságok szerdán Budapesten; a vizsgálatkor kiderült, hogy az autó közúti közlekedésre alkalmatlan volt, és a személyzet tagjai nem rendelkeztek a tevékenységhez szükséges egészségügyi végzettséggel - írta a közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat (OMSZ).



Az OMSZ a Facebook-oldalán azt írta: mentősöktől és betegektől is több panasz érkezett korábban a mentőszolgálat főigazgatójához az egyik alternatív (magán) mentőszolgálatra, amelynek dolgozói megtévesztő módon az OMSZ védjegyoltalom alatt álló emblémáját ruhájukon viselve, térítés ellenében szállítanak betegeket, miközben rendszeresen visszaéltek a megkülönböztető jelzés használatával.



Az OMSZ főigazgatója akkor felmondta a megállapodást a betegszállító céggel, és megvonta a vállalkozástól a rendezvénybiztosítás lehetőségét is, valamint felszólította a szervezet vezetőjét a jogszabályok betartására. Ennek ellenére - írta a mentőszolgálat - a mentősök továbbra is gyakran jelentették Budapest különböző pontjairól az engedély nélkül szirénázó, esetkocsinak látszó autót.



Az "ESET 4" feliratú járművet a mentőszolgálat jelzése alapján szerdán a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Népegészségügyi Központ, a Fővárosi Közlekedésfelügyeleti Főosztály és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai ellenőrizték.