Életveszélyes meglepetés: olajjal locsolták le a népszerű magyar útszakasz kanyarjait

Vélhetően fáradt motorolaj került az 1119-es út Héregi szakaszának négy kanyarulatába július 9-én, vasárnap reggelre. A foltokat többen észlelték, voltak, akik meg is csúsztak miattuk. Egy autós már röviddel reggel 8 óra után tapasztalta a szokatlan jelenséget. Amikor az elsőn hajtott át, még azt hitte, véletlenről lehet szó, később azonban már másra kellett következtetnie.



Egy motoros is járt arra akkor, majdnem ki is csúszott az olajszennyeződés miatt. Ő hívta a rendőrséget. Az eset kikerült több Facebook-csoportba is. A hozzászólók között több arra járó is megírta, látta-e már a foltokat az éjszaka folyamán, ezek alapján arra lehet következtetni, hogy az olajat valaki hajnalban locsolhatta ki az útra. Hogy mi motiválhatta erre a cselekedetre, egyelőre nem tudni, ám a közösségi oldalon sokat azt feltételezik, hogy az illető az erre közlekedő motorosokkal akart elbánni.



Az Esztergomi Rendőrkapitányság Ismeretlen személlyel szemben közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény miatt indított büntetőeljárást, tájékoztatott az ORFK Kommunikációs Szolgálata a Kemma megkeresésére.