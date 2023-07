Baleset

Vonatbaleset Kétpónál - Hétfőn is korlátozások lesznek a békéscsabai vonalon

MTI/Mészáros János

Hétfőn is korlátozások lesznek a békéscsabai vasútvonalon a kétpói baleset miatt - közölte a Mávinform az MTI-vel vasárnap este.



Vasárnap 12 óra 18 perckor a Szolnokról Békéscsaba-Lőkösháza irányába közlekedő tehervonat kocsijai kisiklottak Tiszatenyő és Mezőtúr között, Kétpó forgalmi kitérőnél. A 17 kocsis szerelvény kilenc kocsija siklott ki, nyolc vagon és a mozdony a vágányon maradt.



A tehervonat vagonjai közül ötben szállítottak veszélyes anyagot, ezek közül négy siklott ki. A kisiklott négy vagonból egy megsérült. Jelentősen károsodott a vasúti pálya és a felsővezeték is.



A Mávinform tájékoztatása szerint Kétpónál hétfőn is dolgoznak majd a műszaki mentésen, a kisiklott kocsik beemelésén és a pálya helyreállításán. Ezért továbbra sem közlekedhetnek vonatok azon a szakaszon.



A Budapest-Újszász-Szolnok-Békéscsaba-Lőkösháza vonalon megnő a vonatok menetideje.



Hétfőn a Budapestről induló vonatok Szolnokig közlekednek, az utasok Szolnokról a Debrecenig közlekedő InterRégió vonatokkal utazhatnak Törökszentmiklósig. Törökszentmiklós és Mezőtúr között pótlóbusz közlekedik.



A Békéscsaba felől a főváros irányába tartó vonatok Mezőtúrig közlekednek, az utasok Mezőtúr és Törökszentmiklós között pótlóbusszal utazhatnak, Törökszentmiklósról vonattal utazhatnak tovább.



A Tiszatenyőre tartók a szentesi vonatokkal utazhatnak. Az InterCity vonatok Budapest és Lőkösháza között, illetve Szolnok és Püspökladány között helyjegy váltása nélkül is igénybe vehetők.