Baleset

Több, fokozottan tűzveszélyes anyagot szállító vasúti teherkocsi is kisiklott Kétpónál

MTI/Mészáros János

Egy tehervonat több kocsija is kisiklott vasárnap Tiszatenyő és Mezőtúr között, senki sem sérült meg. A rendőrség információi szerint a kisiklott hat vagonból ötben fokozottan tűzveszélyes anyagot szállítottak.



A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján azt írta, a 12 vagonból álló tehervonat hat kocsija eddig ismeretlen ok miatt siklott ki Kétpónál vasárnap 12 óra 30 perc körül.



"Jelenlegi információink szerint a kisiklott hat vagonból ötben fokozottan tűzveszélyes anyagot szállítottak" - közölték, hozzátéve: a veszély elhárításáig és a pálya felszabadításáig a budapesti Keleti pályaudvar és Békéscsaba viszonylatában mindkét irányban szünetelt a vasúti forgalom.



A balesetben senki sem sérült meg - áll a közleményben.



A katasztrófavédelem az MTI-vel azt közölte, hogy egy vasúti átkelőnél történt a baleset. A felborult vagonok közül kettő környezetre veszélyes anyagnak minősülő, folyékony rovarölőszert szállított - írták.



A balesethez a szolnoki, a karcagi, a mezőtúri és a mezőberényi hivatásos tűzoltókat riasztották. A műszaki mentést a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, és a helyszínre ment a katasztrófavédelmi mobil labor is.



A környező házak lakóinak elővigyázatosságból védőtávolságon kívül kellett tartózkodniuk - áll a közleményben.



A Mávinform tájékoztatása szerint az utasokat Mezőtúr és Törökszentmiklós között pótlóbuszok szállították.



A baleset miatt jelentősen nőtt a menetidő a Budapest-Újszász-Szolnok-Békéscsaba-Lőkösháza vonalon.



A műszaki mentés és a pálya helyreállítása hosszabb időt vett igénybe - jelezték.