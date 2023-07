Bűnügy

Közel hatmilliárdos vagyoni hátrányt okozott az aranykereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet - videó

Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy aranykereskedelemmel foglalkozó budapesti bűnszervezet tagjai és a hozzájuk kapcsolódó további gyanúsítottak ellen, akik fiktív számlázási láncon keresztül 2017 és 2020 között 5,7 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek.



A vádhatóság azt közölte pénteken az MTI-vel, hogy egy 49 éves férfi volt az ügyvezetője egy cégnek, amelyen keresztül aranyárut - tört aranyat, aranytömböt, illetve arany ékszereket - szerzett be, majd azokat beolvasztás, vegyi tisztítás és tömbösítés után belföldön értékesítette. A cég vezetője később a testvére lett, de továbbra is a férfi irányította ténylegesen a társaságot.



A férfi a cége alá egy többszintű számlázási láncolatot szervezett, amelynek kizárólagos célja az volt, hogy azt a látszatot keltse, az aranyárut a cég belföldön szerezte be, így erre hivatkozva az áfafizetési kötelezettséget - jogosulatlanul - csökkentse.



A számlázási láncolatba bevont - időszakosan párhuzamosan is működő, illetve néhány havonta változtatott - gazdasági társaságok valójában nem kereskedtek arannyal, szerepük csak a számlakiállításra korlátozódott.



Ezek a cégek áfabevallásokat egyáltalán nem vagy csak adóminimalizáló tartalommal nyújtottak be, így végső soron a felmerülő adóterhet senki nem fizette meg, a magyar állami költségvetés ettől a bevételtől elesett - írta az ügyészség.



A Fővárosi Főügyészség az ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt 22 emberrel szemben - köztük 6 stróman ellen közokirat-hamisítás bűntette miatt - emelt vádat.