Bűnügy

Tíz-tíz évre ítéltek két embercsempészt, aki több tucat migránst szállított levegőtlen teherautójában

Nem jogerősen tíz-tíz év börtönbüntetésre ítélt a Budapest Környéki Törvényszék két embercsempészt, aki több tucat illegális határátlépőt próbált az osztrák-magyar határhoz juttatni levegőtlen teherautója rakterében - közölte a bíróság sajtó- és kommunikációs osztálya szerdán az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint a két, Belgiumban élő vádlottat társtettesként elkövetett embercsempészés és társtettesként elkövetett testi sértés bűntettében mondta ki bűnösnek a törvényszék. A bíróság mellékbüntetésként 10 évre kiutasította őket Magyarországról.



Közölték: a két vádlott tavaly megállapodott abban, hogy utanként 2000 euróért (mintegy 760 ezer forintért) segít illegális bevándorlóknak a magyar államhatár átlépésében.



Szerbiában 38 török, indiai és szír állampolgár azért keresett fel egy embercsempész-hálózatot, hogy a támogatásával Magyarországon keresztül Nyugat-Európába jusson - tették hozzá.



A bíróság ismertetése szerint 2022. április 24-én a szervezettel együttműködve a két vádlott teherautóval érkezett az illegális határátlépőkért, akiket a jármű ablak nélküli, zárt és levegőtlen csomagterében helyezett el, majd az M5-ös autópályán keresztül az osztrák határ felé indult.



Útközben nem álltak meg és nem fordítottak figyelmet arra, hogy a jármű fülkéje megfelelően szellőzzön. Utasaik - mivel nem kaptak elég levegőt és szomjasak is voltak - folyamatosan, hangosan jeleztek, végül a rendőrök az inárcsi pihenőhelynél ellenőrizték a járművet. A sofőrt és az utasokat is elfogták - derül ki a közleményből.



Az utazási körülmények miatt az egyik illegális bevándorló elájult, őt a rendőrök azonnal elsősegélyben részesítették, majd a mentők kórházba vitték.



"Amennyiben a teherautó ajtaját további fél órán keresztül nem nyitották volna ki, a sértett életét vesztette volna. Emellett a raktérben utazó másik 37 személy is ki volt téve az oxigénhiányos körülményeknek" - írta a bíróság.



A törvényszék döntését az ügyész tudomásul vette, az elsőrendű vádlott és védője három nap gondolkodási időt tartott fenn, a másodrendű vádlott és védője fellebbezett, így az ítélet nem jogerős.