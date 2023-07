Bűnügy

Vádat emeltek egy férfi ellen, aki konyhakéssel szúrta le a testvérét

A Békés Vármegyei Főügyészség emberölés bűntette miatt emelt vádat egy 49 éves szarvasi férfi ellen, aki egy vita hevében konyhakéssel halálra szúrta a testvérét májusban - tájékoztatta a vármegyei főügyészség szerdán az MTI-t.



Tudatták: a férfi az édesanyjával közös háztartásban élt, ahol rendszeres látogató volt a testvére is. Mindketten italozó életmódot folytattak, rendszeresek voltak közöttük a szóváltások, amelyek esetenként tettlegességig is fajultak.



A vádirat szerint május 12-én is vitába keveredtek, amikor az egyik férfi felvett a konyhaasztalról egy kést, amit aztán visszatett oda. Amikor a vita folytatódott, elindult a testvére felé, aki felkapta a 14,5 centiméter pengehosszúságú kést, és kétszer mellkason szúrta a férfit, aki perceken belül a helyszínen meghalt, életét az azonnali orvosi beavatkozás sem menthette volna meg.



A Békés Vármegyei Főügyészség a letartóztatásban lévő, büntetlen előéletű férfival szemben beismerés esetére is fegyházbüntetés kiszabását és közügyektől eltiltást indítványozott - írták.