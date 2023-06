Bűnügy

Emberkereskedelem miatt vettek őrizetbe egy férfit, aki élettársát kényszerítette prostitúcióra

Emberkereskedelem miatt vettek őrizetbe egy 31 éves férfit, aki mintegy fél évig bántalmazta és prostitúcióra kényszerítette 19 éves élettársát; a nő végül Ausztriából menekült haza - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) pénteken az MTI-vel.



Azt írták, a fiatal nő áprilisban szökött meg bántalmazójától, miután a férfi úgy megverte, hogy arccsont- és szegycsonttörést szenvedett. Három napig orvosi segítséget sem kapott, mert a férfi nem vitte kórházba, és egy bécsi lakásban bezárva tartotta; rövid időre magára hagyta, így sikerült a nőnek megszöknie; felszállt egy Magyarországra tartó vonatra, több utas segítségével sikerült hazajutnia.



A nőt ezután édesanyja vitte be az orosházi kórházba. A bántalmazó kapcsolatról az első jelzés a kórházból érkezett a rendőrségre áprilisban. A rendőrség megállapította, hogy a nő emberkereskedelem áldozata, és szexuális kizsákmányolása már hónapok óta tart.



A tanúkihallgatások és adatgyűjtések során a nyomozók azt is megállapították, hogy a nő tavaly ősszel ismerkedett meg későbbi élettársával, aki prostitúcióra vette rá. A fiatal nő eleinte ugyan beleegyezett abba, hogy szexuális szolgáltatásokat nyújtjon, de idővel közölte, hogy nem szeretné ezt folytatni. A nőt ekkor már nemcsak Magyarországon, hanem Ausztriában és Svédországban is futtatta az élettársa.



A férfit június 28-án anyja soproni házában fogta el a KR NNI fehérvári egysége. A nyomozók szexuális kizsákmányolással elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka bűntett elkövetése miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették, és a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészségen kezdeményezték letartóztatását. Keresik a választ arra, hogy a férfi más nőket is rákényszerített-e szexuális szolgáltatásokra, illetve voltak-e társai.