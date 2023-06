Bűnügy

Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték a diáktársát megkéselő debreceni lányt

Két év - öt év próbaidőre felfüggesztett - börtönbüntetésre ítéltek szerdán egy lányt, aki féltékenység miatt életveszélyesen megkéselte diáktársát Debrecenben - közölte a Debreceni Törvényszék az MTI-vel. Amennyiben a büntetés később mégis letöltendővé válna, a támadónak fiatalkorúak börtönébe kell vonulnia.



Az ítélet szerint mindkét lány ugyanabba a debreceni középiskolába járt. A bűncselekménnyel vádolt lány megtudta, hogy korábbi barátjának párkapcsolata alakult ki a másik lánnyal, azonban ezt nem tudta elfogadni, ezért január elején vita alakult ki közöttük. Később internetes alkalmazásokon keresztül üzengettek egymásnak. A bűncselekmény előtti napokban megállapodtak abban, hogy a vitájukat személyesen rendezik.



A találkozó január 25-én, a tanítást követően az iskola mögötti játszótéren volt, a közelben tartózkodtak a két lány ismerősei és barátaik is. A fiatalok újra szóváltásba keveredtek, szidták és sértegették egymást, a vita dulakodássá fajult, majd egyikük a kabátzsebéből elővett egy pillangókést, és azt hegyével lefelé tartva csapkodott a másik irányába. A vádlott háromszor megvágta a sértett bal vállát és egyszer megszúrta őt a mellkasán, a hónalj vonalában. Ezt észlelve a sértett ismerősei odamentek hozzájuk, és a vádlott kezéből kivették a pillangókést, a támadó azonban továbbra is agresszív maradt, dulakodni kezdett a másik lánnyal. Közben mindketten a földre estek, egymást rángatták és több helyen megütötték. A bántalmazás következtében a megtámadott lány szúrt, életveszélyes sérüléseket szenvedett - ismertette a törvényszéki közlemény.



Az életveszélyes testi sértéssel vádolt lány az előkészítő ülésen beismerte a bűncselekmény elkövetését és lemondott a jogáról a tárgyaláshoz. A törvényszék a felfüggesztett szabadságvesztés kiszabása mellett elrendelte a pártfogó felügyeletét.



A bíró az ítélet indokolása során súlyosító körülményként értékelte a kés többszöri használatát, hogy a szúrások életfontosságú testrészeket is értek, valamint azt, hogy a támadó már napokkal korábban tervezte a bűncselekményt és az egyik közösségi oldalon provokálta is a másik lányt.



Ugyanakkor enyhítő körülményként vette figyelembe a vádlott rendezett családi körülményeit, azt, hogy szülei is büntetlen előéletűek, a tanulmányait rendezetten végzi, a nyomozás során végig együttműködött a hatósággal, tettét megbánta és beismerő vallomást tett - olvasható a Debreceni Törvényszék közleményében.