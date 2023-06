Bűnügy

Ingatlanos csalást követtek el, egyikük Pintér Sándor munkatársának adta ki magát

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség vádat emelt egy 51 éves férfival szemben, aki társai közreműködésével 2019 végén tévedésbe ejtett egy budapesti házaspárt egy külföldi tulajdonú, belvárosi ingatlan megvásárlása ügyében. Az elkövetők valótlanul azt állították, hogy egyikük magas rangú rendőr, aki belügyminisztériumi kapcsolatai révén segíteni tud az ügylet lebonyolításában, és több millió forintot csaltak ki a házaspártól.



A Fővárosi Főügyészség szerdán az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte: a csalást az 51 éves férfi tervelte ki, és az ötletet az adta, hogy egy általa ismert házaspár meg akart vásárolni egy budapesti ingatlant, de a vásárlás nehézségekbe ütközött az Izraelben élő, külföldi tulajdonosok miatt.



A férfi a tervébe bevonta 48 éves vádlott-társát, aki izraeli származású, izraeli kapcsolatokkal rendelkező, magas rangú rendőrnek adja ki magát. A terv az volt, hogy a színlelt ügyintézés során felmerülő költségekre hivatkozva pénzt csalnak ki a sértettektől.



A csalást kitervelő férfi bemutatta bűntársát a házaspárnak, aki elhitette a sértettekkel, hogy közvetlenül a belügyminiszter mellett dolgozik, kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkezik, így az adásvétel lebonyolításában hatékonyan közre tud működni.



A magát rendőrnek kiadó vádlott felvette a kapcsolatot a sértettekkel és azt állította, hogy az ügyintézés miatt többször járt Izraelben, sikerült megállapodnia a tulajdonosokkal, és a saját nevére már meg is vette az ingatlant. A hitelesség látszata érdekében hamis angol, magyar és héber nyelvű iratokat is mutattak a sértetteknek; az iratokat egy harmadik társuk készítette. A csalásban közreműködött még további két társuk, akik az egyeztetések és a pénzátvételek helyszínére szállították a csalást kivitelező két férfit.



A vádlottak az állítólagos ügyintézés költségeire hivatkozva - több részletben - 5 millió forintot csaltak ki a sértettektől, amit ezután szétosztottak egymás között.



A vádirat szerint az ügy 51 éves vádlottja pár hónappal korábban, 2019 márciusában egy másik férfit is becsapott, a sértettnek külföldi munkavállaláshoz szükséges okiratok beszerzését ígérte, aminek fejében 350 ezer forintot kapott a férfitól.



A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség az öt elkövetővel szemben folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett csalás és hamis magánokirat-felhasználás miatt, az 51 éves vádlott esetében további egyrendbeli csalás vétsége miatt emelt vádat - olvasható a közleményben. A csalást kitervelő férfival szemben végrehajtandó börtönbüntetés, társaival szemben felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását, valamint pénzbüntetést és vagyonelkobzást is indítványoznak.