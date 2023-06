Bűnügy

Fesztiválon akart eladni több ezer adag drogot a techno partijairól ismert rendezvényszervező - videó

Elfogtak a rendőrök egy pécsi dílert, aki 8 millió forint értékben, kilenc féle drogot tervezett értékesíteni egy jelenleg zajló hazai fesztiválon; az akcióval mintegy 2500 adag kábítószer piacra kerülését akadályozták meg - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) pénteken az MTI-vel.



A KR NNI pécsi osztálya a Baranya vármegyei rendőrökkel közösen fogta el az egyébként rendezvényszervezéssel foglalkozó férfit, aki az egyik legnagyobb közösségi oldalon hirdette techno party-jait - írták.



A közlemény szerint a 33 éves férfi pécsi lakásában és irodájában, illetve egy hozzá köthető budapesti ingatlanban 2,8 kilogramm kábítószert foglaltak le a nyomozók. A rendőrség amfetamint, ecstasy-t, hasist, marihuánát, GHB-t, kokaint, kábítószerrel ízesített házi süteményt, de még LSD bélyeget is talált. Ezek nagy része már kiporciózott adagokban volt abban a csomagban, amit egy hazai fesztiválra készített össze, feltételezhetően azzal a szándékkal, hogy azt ott értékesítse.



Az ingatlanokban a rendőrök a drogon kívül annak méréséhez, adagolásához és fogyasztásához szükséges eszközöket, valamint 1,3 millió forint készpénzt is lefoglaltak.



A férfit jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer birtoklásával gyanúsították meg, majd bűnügyi őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.



A nyomozók vizsgálják, hogy a férfi kitől vagy kiktől szerezte be a kábítószert, és azt is, hogy az értékesítésben volt-e segítsége, így vélelmezhetően a gyanúsítotti kör a jövőben bővülni fog - olvasható a közleményben.