Baleset

12 ember esett a Dunába Visegrádnál

Tizenketten estek a Dunába, amikor a viharos szélben három kenu felborult Visegrádnál. A kiérkező vízirendőrök és egy civil személy segített a bajbajutottakon. 2023.06.22 15:47

Martikán István törzszászlós és Soltész Balázs törzszászlós, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság (DVRK) munkatársai érkeztek először a helyszínre, és kezdték meg a mentést.



- Valamikor 15 óra körül kaptuk a riasztást, hogy kenusok borultak a vízbe. Késlekedés nélkül, azonnal indultunk, és 1-2 percen belül a helyszínre érkeztünk - mesélte Soltész Balázs. - Már messziről láttuk, hogy három felborult kenuba kapaszkodnak emberek. Szerencsére mindenkin volt mentőmellény. Az időjárás nem kedvezett a mentésnek, a hatalmas hullámok és a szél is dobálta a hajót. Martikán István hajóvezetőnek nem volt egyszerű feladat az emberek között navigálnia a járművet. A bajbajutottak 16 és 60 év közöttiek voltak, a fiatalokat és az idősebbeket előreengedték. Őket mentettük ki a vízből először. Senki sem tolakodott, türelmesen megvárták, amíg egyesével kihúzzuk őket a vízből. Ilyenkor fontos, hogy mi is megőrizzük a nyugalmunkat, és ne kapkodjunk. A fiatalok közül akadt, aki talán kicsit megijedt, de leginkább azért, mert az értékeiket szerették volna megmenteni. Az egyikük a papucsával volt elfoglalva, kapkodott utána. Mondtam neki, hagyja a papucsot, jöjjön fel a hajóra, a biztonság az első. A hajó oldalán volt strandlétra, azon másztak fel egyesével az emberek. A kollégámmal a mentőmellényüket megfogva segítettünk nekik. Közben egy civil is segített a gumicsónakjával, ő három embert mentett ki a vízből.



Senki sem szorult orvosi ellátásra, ami köszönhető annak is, hogy a kenusok betartották a biztonságos hajózásra vonatkozó szabályokat, és megtették az óvintézkedést.



- A hajózási szabályzatban van, hogy a vízben közlekedő járműveket - legyen az hajó vagy csónak, kajak - úgy kell kialakítani, hogy felúszóképesek legyenek - magyarázta Lakatos Adrienn főhadnagy, a DVRK nagymarosi őrsparancsnoka. - Azaz ha felborulnak, akkor is a víz tetején maradjanak. Ebbe bele tudnak kapaszkodni, ami már egy biztonsági fokozat. Mentőmellény az úszni nem tudóknak és a 14 év alattiaknak kötelező. Ennél az esetnél a túravezető az időjárás miatt határozott úgy, hogy mindenki vegye fel a mentőmellényt, ami nagyon jó döntés volt. A mellény életet menthet.



A kimentett kenusokat a rendőrök a partra szállították, és a biztonságba helyezésükről is gondoskodtak.