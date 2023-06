Bűnügy

Lőfegyvereket rejtegetett és terrorizálta családját a szobi férfi - videón az elfogás

Egy feljelentés alapján indították be a gépezetet a váci rendőrök, miután 2023. június 15-én valaki arra hívta fel figyelmüket, O. Zoltán évek óta erőszakos feleségével, terrorizálja, bántja és fenyegeti, szobi otthonukban pedig lőszereket és lőfegyvereket tart, amelyeket bármikor és bárki ellen képes és hajlandó lenne használni. A feljelentő szerint tudatmódosítókat használ, olyankor még agresszívebb és kiszámíthatatlanabb.



A rendőrség a tudomására jutott információk alapján - hezitálás nélkül - szervezte meg aznap délutánra a realizálást. A Terrorelhárítási Központ műveleti egységeinek közreműködése - a felmerült információk miatt - nem volt kérdés, az elfogás speciális képzettségüket igényelte. Hozták is a kötelezőt, pillanatok alatt, problémamentesen egyértelművé tették, miért is érkeztek, miért is ők érkeztek.



O. Zoltán előállítása után bűnügyi technikusok lepték el a szobi ház minden helyiségét, akadt dolguk bőven a tetemes mennyiségű lőszerek, a lőfegyverek, a lőpor, a kábítószergyanús anyag megtalálása és lefoglalása igénybe vett néhány órát. Az engedély nélkül tartott eszközök közül ugyanis nem mindegyik hevert feltűnő, látható helyen. Az egyik lőfegyvert egy WC tartályból, a másikat a lefolyóból kellett kipecázniuk.



A helyszíni szemle végén, a fegyverszakértővel kiegészült standolás eredménye: 2 éles lőfegyver, 897 darab, különböző kaliberű lőszer, közel 1,5 kg lőpor, valamint már cigarettába sodort, kábítószergyanús anyag, valamint a célszemély THC-re és BZO-ra pozitív gyorstesztje.



O. Zoltánt három bűncselekménnyel gyanúsították meg kihallgatásán. A lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntettének, a kábítószer birtoklása, valamint a kapcsolati erőszak vétségének közlése után a férfi nem vallott, a gyanúsítás ellen panaszt tett, mondván: "semmit nem követtem el".



Az azóta letartóztatott O. Zoltán ellen a Váci Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya folytatja le a további eljárást.