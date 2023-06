Hamisítás

A rendőrség 22 tonnányi gyógyhatásúként hirdetett készítményt semmisített meg

A csodaszerként hirdetett termékeket elismert és nagy szaktekintélyű professzorokkal, illetve neves szakemberekkel és orvosokkal reklámozták az érintettek hozzájárulása nélkül. 2023.06.08 11:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A napokban 22 tonnányi olyan, gyógyhatásúként hirdetett terméket semmisített meg a rendőrség, amelynek nem volt forgalomba hozatali engedélye, sőt alkalmazhatósága sem volt igazolt, és fogyasztása akár egészségkárosodást is okozhatott volna - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) csütörtökön a police.hu oldalon.



Azt írták, hogy két évvel ezelőtt indult nyomozás különböző étrendkiegészítők és gyógyhatású készítmények internetes terjedésével kapcsolatban. A csodaszerként hirdetett termékeket ugyanis elismert és nagy szaktekintélyű professzorokkal, illetve neves szakemberekkel és orvosokkal reklámozták az érintettek hozzájárulása nélkül.



A többségében közösségi oldalakon terjedő promóciókban a reklámozott termékek köre a fogyást elősegítő étrendkiegészítőktől kezdve az immunerősítő gyógyszereken és a körömgomba elleni készítményeken át a magas vérnyomásra, érrendszeri problémára és cukorbetegségre pozitívan ható tablettákig terjedt. Ezek pedig különböző külföldi forgalmazókhoz voltak köthetők - tették hozzá.



Több ügyben a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) tett feljelentést, a büntetőeljárások mindegyike a fogyasztók megtévesztése és személyes adattal visszaélés miatt indult. Van olyan eljárás, amelyben a nyomozók már konkrét céghez is eljutottak, és a kutatások során mintegy 150 raklapnyi terméket foglaltak le.



A 130 fajta készítményt szakértői vizsgálatnak vetették alá: az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet a termékek többségéről azt állapította meg, hogy bár természetes, növényi eredetű komponenseket tartalmaznak, de a forgalmazók által ígért hatások kiváltására alkalmatlanok.



A KR NNI és az NVSZ arra hívta fel a figyelmet, hogy senki ne vásároljon ismeretlen eredetű és összetételű, be nem vizsgált, forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező termékeket.



Az ilyen típusú, ismeretlen forrásból származó készítmények fogyasztásának legfőbb veszélye az, hogy ha egy betegség esetén a már beállított gyógyszeres kezelést felfüggesztik, az a szervezetben akár súlyos és életveszélyes következményekkel is járhat - áll a közleményben.