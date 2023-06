Vihar

OKF: főként pincékbe, garázsokba befolyt víz kiszivattyúzásához kértek segítséget a bejelentők

Ismét sok helyen dolgoznak a tűzoltók az esők miatt, főként pincékbe, garázsokba befolyt víz kiszivattyúzásához kértek segítséget a bejelentők - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) a honlapján szerdán.



Azt írták: az ország több pontján, különösen Nógrád vármegyében adtak sok munkát a tűzoltóknak az utóbbi órák zivatarjai, felhőszakadásai. A katasztrófavédelemtől főként pincékbe, vízóraaknákba, kazánházakba és udvarokba befolyt víz, valamint kidőlt fák és leszakadt faágak eltávolításához kértek segítséget.



A Nógrád vármegyei Szécsénynél kilépett a medréből a Szentlélek-patak, a víz mezőgazdasági területeket öntött el, de lakott területet nem veszélyeztetett. Pásztón "házról házra kellett menniük a tűzoltóknak", hogy kiszivattyúzzák a családi házak pincéit elöntő vizet.



A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Kiscsécs polgármestere csónak kimentéséhez kért segítséget, miután a Sajó közepén felakadva találták meg azt a vízi járművet, amelyet elsodort a folyó a gyerekek kimentése után.



Heves vármegyében, Ecsegen kiöntött a Szuha-patak, ezért két méter magasan állt a víz az udvaron a Váralja utca egyik portáján.



Győrben térdig ért a víz a Török Ignác utcai sorházakban, a lakók nem tudtak ki- és beállni autóikkal, Zircen a mentőállomás kért segítséget, mert az árok nem tudta elnyelni az esővizet, így az elöntötte a pincét. Zirc és Bakonyszentlászló között, a Cuha-völgyvben a vihar miatt fa dőlt a vasúti pályára, és eltorlaszolta az utat egy személyvonat előtt. Töltéstaváról és Mosonmagyaróvárról is a vízóraaknát elárasztó, illetve pincébe befolyó víz miatt érkezett riasztás, de Zalaegerszegen, Pakson, Söréden, Tatabányán is szivattyúzni kellett a vizet. A tűzoltóegységek folyamatosan dolgoznak a káresetek felszámolásán - írták.



Mukics Dániel, az OKF szóvivője az MTI-nek elmondta, kedden 138 alkalommal kértek segítséget a katasztrófavédelemtől, az esetek többségében beázott pincékből és épületekből kellett vizet szivattyúzni, de fakidőlésekhez is riasztották a tűzoltókat.



A szóvivő felhívta rá a figyelmet, hogy ha a meteorológiai szolgálat felhőszakadás, heves zivatar miatt ad ki riasztást, érdemes a pincéket áramtalanítani, illetve fentebbi emeletekre vinni azokat a tárgyakat, amelyekben a víz kárt tehet.



Kitért az úttesten, járdán kialakuló villámárvizek veszélyeire is, előbbibe autóval nem érdemes belehajtani, mert kárt tehet a gépkocsiban, a járdán gyalogosan pedig már egy bokáig érő vízzuhatag is ledöntheti az embert a lábáról.