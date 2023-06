Bűnügy

Spanyolországban fogtak el egy győri kábítószer-kereskedőt

A spanyolországi Serranillos Playa településen fogtak el a spanyol rendőrök egy győri férfit, aki ellen magyar, európai és nemzetközi elfogatóparancs is érvényben volt kábítószer-kereskedelem miatt - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szerdán a rendőrség honlapján.



A közlemény szerint a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság tavaly októberben közölte, hogy rajtaütöttek egy kábítószert termesztő, 24 éves győrújbaráti férfin, akinek volt egy győri társa is.



A 39 éves férfinál tartott házkutatás során több kábítószergyanús anyagot is találtak. A férfi barátnőjét elfogták, ellene kábítószer birtoklása miatt indult eljárás.



A győri férfi közben elérhetetlenné vált a nyomozók számára, így először magyarországi, majd európai, végül nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene. A férfi keresésébe bekapcsolódott a KR NNI célkörözési osztálya is.



A fejvadászok idén januárban kezdték el a férfi keresését. Feltételezték, hogy Spanyolországba menekült, ezért az Európai Célkörözési Egységek Hálózatán (ENFAST) keresztül az KR NNI nyomozói felvették a kapcsolatot a spanyol társhatóságokkal.



Az első kapcsolatfelvételt követően négy hónapon keresztül, napi szintű információcsere zajlott a spanyol rendőrökkel. A hónapokon át tartó munka nyomán a spanyol rendőröknek sikerült azonosítaniuk a férfi feltételezett búvóhelyét.



Május 20-án fogták el barátnőjével együtt a közép-spanyolországi Serranillos Playa településen egy családi házban.



Az ingatlanban a rendőrök 1124 kifejlett tőből álló marihuánaültetvényt találtak, amelyet feltételezhetően a férfi és a nő gondozott.



A spanyol rendőrség a kábítószergyanús növényekből álló ültetvényt felszámolta és mindkét embert őrizetbe vette.



A férfi Magyarországnak történő átadásáról a későbbiekben döntenek - írták.