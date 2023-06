Baleset

Robbanás hallatszott, majd sűrű füst szállt fel Újpesten

A beszámolók szerint kedd este a IV. kerületi Elem utcában tűz ütött ki egy raktárépületben. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság arról adott tájékoztatást, hogy az épület teljes terjedelmében égett, a helyszínre riasztott budapesti hivatásos tűzoltók pedig három vízsugárral oltották a lángokat.



A Telex olvasói arról számoltak be, hogy robbanást is hallottak, még azelőtt, hogy lángra kapott volna az épület, majd sűrű fekete füst szállt fel.



Az Elem utca és a Bécsi utca környékén sok vegyipari cég található, emellett egy autómosó, egy gumis is. Egy utcával arrébb pedig az Újpesti Erőmű áll. A katasztrófavédelem éjjel közleményt adott ki, amelyben kiemelték, hogy a tűz szerencsére nem terjedt tovább a közel 150 négyzetméteres ingatlanról.