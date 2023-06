Baleset

Sokkoló videón a budapesti motorosgázolás

Szombat délelőtt motorosgázolás történt a fővárosban, a Margit híd pesti hídfőjénél. Egy figyelmetlen autós gázolta el a motorost, akinek az eset után többen is odamentek segíteni.



A Budapesti Autósok oldal számára egy, az esetet rögzítő sofőr juttatta el a balesetről készült videót. Mint kiemelte: "a motoros megállt a pirosnál, az autós menet közben jobbra bambult és hátulról majdnem telibe kapta a motorost. Sajnos így is volt hátraszaltó".



Kiemelte a videó tulajdonosa azt is, hogy a motoroson szerencsére volt bukósisak és az ütközés után a vétkes sofőr is azonnal a sértett segítségére sietett.