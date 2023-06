Bűnügy

Kártérítést követelnek a megerőszakolt és meggyilkolt Leonetta szülei

A négy éve Szekszárdon meggyilkolt kislány szülei úgy érzik, sosem fogják feldolgozni gyerekük halálát, fájdalmuk az idő múlásával egyre nagyobb lesz. 2023.06.05 07:26 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nemcsak a 21 évre ítélt gyilkostól, de a temetkezési cégtől is 30 milliós kártérítést követelnek, amiért szerintük kegyeletsértően jártak el a tragédia után. A pénzből a kislány sírját is felújítanák, és emlékfát is állítanának ott, ahol unokatestvére megölte Leonettát.