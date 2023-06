Bűnügy

Újabb vádemelések történtek a zöldség- és gyümölcsimportőr bűnszervezetek ügyében

Fotó: ügyészség.hu

Újabb vádemelések történtek a milliárdos vagyoni hátrányt okozó zöldség- és gyümölcsimportőr bűnszervezetek ügyében, ez alkalommal névleges cégvezetőknek és egy 30 éves férfinak bűnsegédség miatt kell felelnie - közölte a Fővárosi Főügyészség pénteken az MTI-vel.



A vádirat szerint bűnszervezetben, bűnsegédként elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt emeltek vádat a férfival szemben, továbbá közokirat-hamisítás bűntette miatt négy, általa névleges cégvezetésre felkért emberrel szemben.



Azt írták, a férfi tevékenysége azokhoz, a magyar költségvetésnek 2,3 milliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó bűnszervezetekhez kapcsolódik, amelyek - egymás tevékenységét összehangolva - 2018 februárjától 2019 júniusáig az Európai Unió más tagállamaiból zöldséget és gyümölcsöt hoztak be Magyarországra. Az elkövetők a költségvetést megkárosító módon importőr és közvetítő céghálózatot, valamint a hatóságok látóköréből rendszeresen eltűnő, folyamatosan cserélt cégeket működtettek.



A 30 éves férfi biztosította a bűnszervezeteknek a költségvetési csalás elkövetéséhez szükséges, cégkapuval és bankszámlával is rendelkező, fiktív számlákat kiállító cégek egy részét. A társaságok élére a strómanokat is ő kutatta fel, továbbá felvette a cégek számláira beérkező összegeket, majd azokat készpénzben visszajuttatta a bűnszervezeti vezetők irodájába. A terhelt továbbá képviselte a cégeket az áruval kapcsolatos magyar hatósági ellenőrzések esetén, és olyan nyilatkozatokat tett, amelyekkel a törvényes működés látszatát keltette - ismertette a főügyészség.



A bűnszervezetet vezető 53 éves férfi - az alapügy egyik vádlottja - elkövetői tapasztalata miatt vonta be a fiatalabb férfit a bűncselekménybe. A vádlot segített kiépíteni az alapügy vádlottja által vezetett bűnszervezet üzleti körét, valamint információkat gyűjtött a konkurens társaságokról.



A 30 éves férfi a nyomozás alatt Dubajba szökött, majd később - miután ellene nemzetközi elfogatóparancsot is kibocsátottak - visszatért Magyarországra, jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll. A férfival szemben a főügyészség végrehajtandó fegyházbüntetést, pénzbüntetést és cégvezetéstől eltiltást, míg a további négy, közokirat-hamisítással vádolt, stróman vádlott egyikével szemben pénzbüntetést, a többi vádlottal szemben elzárás kiszabását indítványozza a vádiratban.



A főügyészség indítványt tett továbbá arra is, hogy jelen ügyet - a szoros személyi és tárgyi összefüggés okán - a Fővárosi Törvényszék egyesítse a terhelttársak ellen már tárgyalási szakban folyamatban lévő bűnügyhöz - tudatták a közleményben.